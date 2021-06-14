Левандовски: «Даже после удаления считал, что сможем забить второй гол»
23:24
Лидер сборной Польши Роберт Левандовски заявил, что удаление Гжегожа Крыховяка стала ключевым моментов в первом матче поляков на Евро (поражение от словаков, 0:1).
«Определенно, один из ключевых моментов — красная карточка. Но даже после этого я не терял надежды. Я считал, что нам удастся забить второй мяч, но мы очень быстро пропустили сами», — приводит слова Левандовски УЕФА.
В следующем туре сборная Словакии 18 июня в Санкт-Петербурге сыграет с командой Швеции, а поляки днем позже в Севилье встретятся с испанцами.
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