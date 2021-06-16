Лев: «Сборная Германии выложилась по полной в матче с Францией»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал результат матча чемпионата Европы против Франции (0:1).

«Получился по-настоящему напряженный матч, и боролись мы в нем до самого конца. Не могу обвинить свою команду в том, что не пыталась, — выложилась по полной. Были отрезки матча, в которых мы могли усилить давление на ворота соперника, но выгодных моментов не создавали», — цитирует Лева официальный сайт УЕФА.

Франция набрала три очка и занимает второе место в группе F, так как в другой встрече квартета Португалия разгромила Венгрию (3:0).