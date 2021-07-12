Лещенко призвал отменить серию пенальти в финалах чемпионатов Европы

Народный артист РСФСР Лев Лещенко призвал в случае ничьей в финале чемпионата Европы по футболу переигрывать матч.

«Мне кажется, система выявления победителя посредством серии пенальти — абсурдная вещь. Ее надо прекращать, во всяком случае — в финалах. Вчера англичане, хоть мне и не очень нравится их стиль игры, выглядели предпочтительнее итальянцев. Думаю, надо возвращать переигровки. Надо играть дополнительный матч на следующий же день, это вызовет всплеск эмоций, все будут ждать переигровку. УЕФА на этом тоже может заработать, а затем пустить деньги на развитие футбола», — сказал Лещенко «Газете.Ру».

В финале чемпионата Европы-2020, который прошел на лондонском стадионе «Уэмбли» 11 июля, Италия победила Англию в серии пенальти. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, в овертайме голов забито не было.