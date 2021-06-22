Народный артист РФ, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал поражение сборной России от команды Дании (1:4) в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы-2020.

«Более позорной игры я не помню за весь период своего боления! Более позорной, беспомощной, неорганизованной, безалаберной, — сказал Лещенко «СЭ». — Нельзя было ставить Сафонова на этот матч. Датчане — высокие ребята, он же еле-еле доставал до мяча в борьбе. В первом голе надо было просто отойти ближе к воротам, а он же вышел вперед и получил удар. Я не знаю, в какой футбол они играют. Это футбол Дзюбы. Это же беда, такая профанация, одни навесы и навесы. Где игра? Футбола нет никакого! Посмотрите, люди комбинируют, устраивают какие-то кружева, создают темп. А мы совсем не играем. Да, на чемпионате мира нам повезло, играли с третьесортными командами. Но ничего не происходит в футболе у нас абсолютно».

Также народный артист оценил игру форвардов сборной России.

«Без нападения невозможно играть. Выпустили бы хоть Заболотного, он хоть бегает. Нельзя без тактического рисунка играть. Что это за игра вообще? Навес — удар, навес — удар. Это самое настоящее позорище. Я очень расстроился с такой игры. В первом тайме более-менее играли, надо было продолжать свою игру, какие-то комбинации разыграть. У нас же все очень примитивно, ужасно все. Это обидно, покажите красивый футбол в конце концов. Приятно же смотреть на те же «Крылья Советов» — как они бегут, открываются, выводят друг друга на пас. Помяните мое слово: «Крылья» в следующем сезоне разорвут всех, если сохранят состав и возьмут еще пару хороших игроков. Тогда они вообще будут насмехаться над нашим футболом, как сегодня это сделали датчане. Они просто издевались над нами. Это безобразие! Получают такие бабки и такой кошмар! У меня эмоции просто захлестывают после такой безобразной игры. Позорище, зачем вообще ездить на чемпионат Европы с такой игрой? Лучше уж проигрывать в отборе тогда, чтобы так не позориться. Вы же защищаете великую страну с великими традициями. Был же футбол у нас!



Можно было попробовать Мухина пораньше выпустить. Они там болтаются, только подают мячи. Постарайтесь разыграть атаку, начинайте комбинировать с середины поля. Пропустили две элементарные контратаки. И снова поражаюсь выбору Сафонова, Черчесов же сам вратарь, но выпускает на такой матч его. Шунин ошибся с бельгийцами один раз, бывает такое, но он уверенный вратарь. Стоит ли Черчесову подавать в отставку? Не знаю, это пусть он сам решает», — добавил Лещенко.

Сборная России с 3 очками заняла последнее место в группе и закончила выступление на чемпионате Европы.