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Сане: «Не могу сказать, что травма полностью вылечена, но после недавних матчей чувствую себя хорошо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Германии Лерой Сане перед матчем 1/4 финала Евро-2024 против Испании рассказать о состоянии своего травмированного колена.

«После некоторых матчей «Баварии» часто уходило по 5-6 дней, чтобы избавиться от боли. Я очень рад, что взял паузу для восстановления и попал на Евро-2024. Увы, не могу сказать, что травма полностью вылечена, но после недавних матчей я чувствую себя хорошо. Смотреть за этим матчем будет интересно абсолютно всем, во всем мире. Все ждут этого матча», — цитирует пресс-служба УЕФА Сане.

Матч 1/4 финала Евро-2024 между Германией и Испанией состоится в пятницу, 5 июля, в Штутгарте. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/match/2036205--spain-vs-germany/
Лерой Сане
Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
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