Леонардо Бонуччи: «Хотим вернуть сборную Италии на позиции, которые она заслуживает»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи рассказал, чего он ожидает от команды на Евро-2020.

«В отличие от ряда сборных, у нас нет ярко выделяющихся индивидуальностей, вроде Криштиану Роналду или Ромелу Лукаку, - цитирует Бонуччи официальный сайт УЕФА 11 июня. - Наша звезда - единство всего коллектива.

После провала с невыходом на чемпионат мира-2018 мы полны решимости биться за Италию и итальянцев. Хотим вернуть сборную на позиции, которые она заслуживает. Наш проект обретает ясные очертания: мы воодушевлены, у нас хватает таланта, есть молодежь и опыт».

В стартовом матче на Евро-2020 Италия сыграет со сборной Турции. Начало в 22.00 по московскому времени.