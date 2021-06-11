Леонардо Бонуччи: «Хотим вернуть сборную Италии на позиции, которые она заслуживает»
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи рассказал, чего он ожидает от команды на Евро-2020.
«В отличие от ряда сборных, у нас нет ярко выделяющихся индивидуальностей, вроде Криштиану Роналду или Ромелу Лукаку, - цитирует Бонуччи официальный сайт УЕФА 11 июня. - Наша звезда - единство всего коллектива.
После провала с невыходом на чемпионат мира-2018 мы полны решимости биться за Италию и итальянцев. Хотим вернуть сборную на позиции, которые она заслуживает. Наш проект обретает ясные очертания: мы воодушевлены, у нас хватает таланта, есть молодежь и опыт».
В стартовом матче на Евро-2020 Италия сыграет со сборной Турции. Начало в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/news/026a-127e9f7fd6d8-7725339831a6-1000/?utm_campaign=ucl-editorial-ongoin&utm_content=_&utm_medium=social&utm_source=vk
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