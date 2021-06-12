Леонардо Бонуччи: «Благодаря болельщикам наши сердца горели весь матч»
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи после матча Евро-2020 со сборной Турции (3:0) рассказал, как повлияло на атмосферу наличие болельщиков на трибунах.
«Когда ты начинаешь это приключение, то тебе нужно некоторые напряжение, мурашки, желание выйти на поле, — цитирует игрока Football Italia 12 июня. — Это был первый шаг в длительном путешествии, поэтому мы должны твердо стоять ногами на земле, так как у нас будет ряд матчей за короткий промежуток. Соперники будут знать нас лучше, но мы знаем, что нам есть, что сказать.
В раздевалке мы сказали, что нам нужна ясная голова и горячее сердце. Мы должны проявить решимость и максимально использовать свои возможности. Когда есть болельщики на трибунах — это совершенно другой стиль футбола. Благодаря им наши сердца горели на протяжении матча».
Италия набрала три очка и лидирует в группе А. У Турции пока ноль очков. Также в этой группе выступают Швейцария и Уэльс.
Матч Уэльс — Швейцария состоится 12 июня. Начало в 16.00 по московскому времени. В следующем туре Турция 16 июня сыграет с Уэльсом, а Италия — со Швейцарией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю