Леонардо Бонуччи: «Благодаря болельщикам наши сердца горели весь матч»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи после матча Евро-2020 со сборной Турции (3:0) рассказал, как повлияло на атмосферу наличие болельщиков на трибунах.

«Когда ты начинаешь это приключение, то тебе нужно некоторые напряжение, мурашки, желание выйти на поле, — цитирует игрока Football Italia 12 июня. — Это был первый шаг в длительном путешествии, поэтому мы должны твердо стоять ногами на земле, так как у нас будет ряд матчей за короткий промежуток. Соперники будут знать нас лучше, но мы знаем, что нам есть, что сказать.

В раздевалке мы сказали, что нам нужна ясная голова и горячее сердце. Мы должны проявить решимость и максимально использовать свои возможности. Когда есть болельщики на трибунах — это совершенно другой стиль футбола. Благодаря им наши сердца горели на протяжении матча».

Италия набрала три очка и лидирует в группе А. У Турции пока ноль очков. Также в этой группе выступают Швейцария и Уэльс.

Матч Уэльс — Швейцария состоится 12 июня. Начало в 16.00 по московскому времени. В следующем туре Турция 16 июня сыграет с Уэльсом, а Италия — со Швейцарией.