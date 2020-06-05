5 июня 1999 года сборная России в матче отборочного турнира ЧЕ-2000 в гостях обыграла чемпионов мира Францию со счетом 3:2.

Дубль в составе россиян оформил Александр Панов, еще один гол на счету Валерия Карпина. Французы ответили точными ударами Эмманюэля Пети и Сильвена Вильтора.

На тот момент Франция не проигрывала 14 месяцев подряд. Россия впервые в новейшей истории одержала победу над действующими чемпионами мира.

Несмотря на победу сборной России, команда не смогла выйти на чемпионат Европы, сыграв вничью с Украиной.

«Для французов я был «мистер никто». Играл в «Зените», средней команде». Легендарная победа сборной России над действующими чемпионами мира