Легендарной победе сборной России над Францией — 21 год
10:10
5 июня 1999 года сборная России в матче отборочного турнира ЧЕ-2000 в гостях обыграла чемпионов мира Францию со счетом 3:2.
Дубль в составе россиян оформил Александр Панов, еще один гол на счету Валерия Карпина. Французы ответили точными ударами Эмманюэля Пети и Сильвена Вильтора.
На тот момент Франция не проигрывала 14 месяцев подряд. Россия впервые в новейшей истории одержала победу над действующими чемпионами мира.
Несмотря на победу сборной России, команда не смогла выйти на чемпионат Европы, сыграв вничью с Украиной.
«Для французов я был «мистер никто». Играл в «Зените», средней команде». Легендарная победа сборной России над действующими чемпионами мира
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