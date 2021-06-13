Лайнер поблагодарил Забитцера за отличный пас после матча с Македонией
Защитник сборной Австрии Штефан Лайнер прокомментировал победу над Македонией (3:1) в матче Евро-2020. Он поблагодарил своего партнера Марселя Забитцера за результативный пас.
«Пас от Забитцера был великолепным, — цитирует Лайнера официальный сайт УЕФА 13 июня. — Мне просто нужно было дотянуться до него. Я очень счастлив и надеюсь, что вся Австрия разделяет нашу радость. В перерыве мы были уверены, что можем перевернуть ход матча, потому что мы сильнее».
Лайнер забил один из мячей в этой игре. Также отличились Михаэль Грегорич и Марко Арнаутович. У македонцев гол в активе Горана Пандева.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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