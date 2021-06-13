Лайнер поблагодарил Забитцера за отличный пас после матча с Македонией

Защитник сборной Австрии Штефан Лайнер прокомментировал победу над Македонией (3:1) в матче Евро-2020. Он поблагодарил своего партнера Марселя Забитцера за результативный пас.

«Пас от Забитцера был великолепным, — цитирует Лайнера официальный сайт УЕФА 13 июня. — Мне просто нужно было дотянуться до него. Я очень счастлив и надеюсь, что вся Австрия разделяет нашу радость. В перерыве мы были уверены, что можем перевернуть ход матча, потому что мы сильнее».

Лайнер забил один из мячей в этой игре. Также отличились Михаэль Грегорич и Марко Арнаутович. У македонцев гол в активе Горана Пандева.