Лаймер заявил, что Австрия не будет играть на ничью в матче с Украиной

Полузащитник сборной Австрии Конрад Лаймер поделился ожиданиями от матча Евро-2020 против сборной Украины.

«Нам надо активнее врываться защитникам за спины, чтобы напрягать оборону соперника, — цитирует австрийца официальный сайт УЕФА 19 июня. — Это поможет войти в игру. В матче против Нидерландов не хватало последнего паса, изюминки. В заключительном матче группового этапа нам потребуется показать гораздо более качественный футбол.

Украина — это физически мощная команда. Она много бегает и опасна при стандартных положениях. Самое главное для нас — не пропустить. В этом случае все будет гораздо лучше. Я не большой поклонник играть на ничью, так что будем играть на победу. На турнире один яркий момент следует за другим. Сейчас нас ждет финал, но перед первым матчем нервоза было больше. Сейчас это больше восторг и жажда игры».

Матч Украина — Австрия состоится 21 июня в Бухаресте. Начало в 19.00 по московскому времени.