Лаймер заявил, что Австрия не будет играть на ничью в матче с Украиной
Полузащитник сборной Австрии Конрад Лаймер поделился ожиданиями от матча Евро-2020 против сборной Украины.
«Нам надо активнее врываться защитникам за спины, чтобы напрягать оборону соперника, — цитирует австрийца официальный сайт УЕФА 19 июня. — Это поможет войти в игру. В матче против Нидерландов не хватало последнего паса, изюминки. В заключительном матче группового этапа нам потребуется показать гораздо более качественный футбол.
Украина — это физически мощная команда. Она много бегает и опасна при стандартных положениях. Самое главное для нас — не пропустить. В этом случае все будет гораздо лучше. Я не большой поклонник играть на ничью, так что будем играть на победу. На турнире один яркий момент следует за другим. Сейчас нас ждет финал, но перед первым матчем нервоза было больше. Сейчас это больше восторг и жажда игры».
Матч Украина — Австрия состоится 21 июня в Бухаресте. Начало в 19.00 по московскому времени.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024446--ukraine-vs-austria/
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