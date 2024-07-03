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Сегодня, 14:31

Латыпов заявил, что на Евро-2024 Россия добилась бы результата

Виктория Кравченко
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, что думает о неучастии сборной России на Евро-2024. Он заявил об уверенности в том, что российская команда хорошо бы выступила на турнире.

«Наша сборная уже два года находится в изоляции. Хотелось бы верить, что в случае участии на чемпионате Европы мы показали бы хороший футбол и смогли бороться. Я верю, что Россия могла бы добиться результата. Знаю, что было бы сложно. Но мы болеем за нашу сборную», — цитирует Латыпова Metaratings.ru.

Сборная России отстранена от участия во всех международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА решением организаций от февраля 2022 года, которое было принято на фоне обострения ситуации на востоке Украины.

Источник: https://metaratings.ru/news/latypov-na-evro-2024-rossiya-dobilas-by-rezultata-i-pokazala-khoroshii-futbol-379177/
Евро-2024
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