Салуквадзе: «Дай бог, чтобы Грузия повторила успех сборной Греции на Евро»

Бывший защитник «Рубина» и сборной Грузии Лаша Салуквадзе оценил шансы национальной команды на чемпионате Европы-2024.

«Мы все знали, что у Португалии звездный состав. Не важно, кто играет, первая или вторая команда, все одинакового уровня. Даже Роналду у них играл в стартовом составе. Повторить Грузии успех Греции? В футболе все возможно. Дай бог, чтобы повторили этот результат. Мяч круглый, всякое бывает. Для этого надо бороться до последнего и так же болеть за свою сборную, как мы это делаем сейчас», — приводит слова Салуквадзе Metaratings.ru.

Сборная Грузии набрала 4 очка в группе F и вышла в плей-офф с третьего места. В 1/8 финала чемпионата Европы соперником грузинской команды станет сборная Испании.

Сборная Греции в 2004 году выиграла чемпионат Европы.