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Ларссон и Классон включены в состав сборной Швеции на Евро-2020

19:05
Джордан Ларссон. Фото ФК «Спартак»
Джордан Ларссон. Фото ФК «Спартак»
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон и полузащитники «Краснодара» Виктор Классон и Кристоффер Олссон попали в состав сборной Швеции на Евро-2020, сообщает официальный Twitter Федерации футбола Швеции 18 мая.

Также в список попали экс-игроки «Краснодара» Андреас Гранквист и Маркус Берг.

Состав сборной Швеции

Вратари: Карл-Юхан Юнссон («Копенгаген», Дания), Кристофер Нордфельдт («Генчлербирлиги», Турция), Робин Ольсен («Эвертон», Англия).

Защитники: Микаэль Лустиг (АИК), Виктор Линделеф («Манчестер Юнайтед», Англия), Андреас Гранквист («Хельсингборг»), Мартин Ольссон («Хакен»), Людвиг Аугустинссон («Вердер», Германия), Филип Хеландер («Рейнджерс», Шотландия), Эмиль Крафт («Ньюкасл», Англия), Понтус Янссон («Брентфорд», Англия), Маркус Даниэльсон («Далянь», Китай).

Полузащитники: Альбин Экдаль («Сампдория», Италия), Себастьян Ларссон (АИК), Эмиль Форсберг («Лейпциг», Германия), Густав Свенссон («Гуанчжоу», Китай), Кен Сема («Уотфорд», Англия), Виктор Классон («Краснодар», Россия), Маттиас Сванберг («Болонья», Италия), Кристоффер Олссон («Краснодар», Россия), Деян Кулушевски («Ювентус», Италия), Йенс Каюсте («Мидтьюлланн», Дания)

Нападающие: Маркус Берг («Краснодар», Россия) (покинет клуб по окончании сезона — Прим. «СЭ»), Александр Исак («Реал Сосьедад», Испания), Робин Куйэсон («Майнц», Германия), Джордан Ларссон («Спартак», Россия).

На Евро-2020 сборная Швеции сыграет в группе Е с командами Польши, Словакии и Испании.

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