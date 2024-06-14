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Лапочкин: «Я убежден, что европейские арбитры — лучшие в мире»

Алина Савинова
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Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает, что на чемпионате Европы-2024 будет мало судейских скандалов.

«Думаю, навряд ли будет много скандалов в судейских решениях, какие-то недопонимания определенно будут, но тут собрано 19 лучших бригад. Я убежден, что европейские арбитры — это лучшие арбитры в мире, лучше всего подготовленные технически. И мы видели брифинг Роберто Розетти, где он все подробно объяснил, рассказал. Я думаю, что навряд ли будет много скандалов. Надо понимать, что и ВАР-вмешательство будет тоже минимальное, потому что мы это видим в еврокубках, в играх европейских сборных. Поэтому решения судей будут изменяться крайне редко», — цитирует Лапочкина «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что на матче открытия Евро-2024 Германия — Шотландия будет работать французская бригада арбитров под руководством Клемана Тюрпена. В 2022 году он обслуживал финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0), а в 2018-м — две игры группового этапа чемпионата мира в России.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Евро-2024
Сергей Лапочкин (судья)
Чемпионат Европы по футболу
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