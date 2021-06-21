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«Лантрат бы взял». Twitter «Химок» пошутил над голом в ворота России в матче с Данией

23:00
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Нападающий сборной Дании Миккель Дамсгор открыл счет в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы против России. Он отличился на 38-й минуте.

Дамсгор получил мяч на радиусе штрафной площади и нанес точный обводящий удар по воротам Матвея Сафонова.

Twitter «Химок» неоднозначно отреагировал на это событие, напомнив, что в состав сборной России на турнир не попал вратарь подмосковного клуба Илья Лантратов.

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Иван Шитик все материалы автора
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