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Сегодня, 03:25

Ямаль рассказал, что Мбаппе просил у него майку после матча Испания — Франция

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Ламин Ямаль и Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль рассказал, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе просил у него футболку после победы испанцев над французами (2:1) в полуфинале Евро-2024.

«Мбаппе просил у меня майку. Ну, вернее, человек, который отвечает за форму. Еще мою футболку просил Кьеза после нашего матча с Италией. Обычно персонал, который занимается формой, говорит мне, кто просит мою майку. Раз уж просит Мбаппе — отдам, без проблем (смеется). Когда мы обыграли Францию, я думал о финале Евро, был так рад, что не запомнил ничего особенного», — приводит Marca слова Ямаля.

В финале Евро-2024 сборная Испании сыграет против Англии. Матч пройдет в воскресенье, 14 июля и начнется в 22.00 (мск).

Килиан Мбаппе
Ламин Ямаль
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
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