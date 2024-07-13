Ямаль рассказал, что Мбаппе просил у него майку после матча Испания — Франция

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль рассказал, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе просил у него футболку после победы испанцев над французами (2:1) в полуфинале Евро-2024.

«Мбаппе просил у меня майку. Ну, вернее, человек, который отвечает за форму. Еще мою футболку просил Кьеза после нашего матча с Италией. Обычно персонал, который занимается формой, говорит мне, кто просит мою майку. Раз уж просит Мбаппе — отдам, без проблем (смеется). Когда мы обыграли Францию, я думал о финале Евро, был так рад, что не запомнил ничего особенного», — приводит Marca слова Ямаля.

В финале Евро-2024 сборная Испании сыграет против Англии. Матч пройдет в воскресенье, 14 июля и начнется в 22.00 (мск).