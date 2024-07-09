Ламин Ямаль побил рекорд Пеле, став самым молодым игроком в полуфинале крупного турнира в истории
Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль стал самым молодым игроком в истории, вышедшим на поле в полуфинале крупного турнира (Евро или чемпионата мира).
Футболист вышел в стартовом составе сборной Испании на матч против Франции в полуфинале Евро-2024. Он сделал это в возрасте 16 лет и 362 дней.
Ямаль побил рекорд легенды бразильского футбола Пеле, который в 17 лет и 244 дня сыграл против Франции в полуфинале ЧМ-1958.
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