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Сегодня, 22:02

Ламин Ямаль побил рекорд Пеле, став самым молодым игроком в полуфинале крупного турнира в истории

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Ламин Ямаль.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль стал самым молодым игроком в истории, вышедшим на поле в полуфинале крупного турнира (Евро или чемпионата мира).

Футболист вышел в стартовом составе сборной Испании на матч против Франции в полуфинале Евро-2024. Он сделал это в возрасте 16 лет и 362 дней.

Ямаль побил рекорд легенды бразильского футбола Пеле, который в 17 лет и 244 дня сыграл против Франции в полуфинале ЧМ-1958.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Испания — Франция.

Чемпионат Европы. 1/2 финала
09 июл, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Испания
Франция
Ламин Ямаль
Пеле
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
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