Ламин Ямаль побил рекорд Пеле, став самым молодым игроком в полуфинале крупного турнира в истории

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль стал самым молодым игроком в истории, вышедшим на поле в полуфинале крупного турнира (Евро или чемпионата мира).

Футболист вышел в стартовом составе сборной Испании на матч против Франции в полуфинале Евро-2024. Он сделал это в возрасте 16 лет и 362 дней.

Ямаль побил рекорд легенды бразильского футбола Пеле, который в 17 лет и 244 дня сыграл против Франции в полуфинале ЧМ-1958.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Испания — Франция.