Пике: «Ламин Ямаль определит эпоху»

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике считает, что полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль определит новую эпоху в футболе.

«Есть ряд молодых игроков с большим будущим. Чемпионат Европы станет для них поворотным моментом. Ламин Ямаль определит эпоху», — цитирует Пике Bild.

16-летний Ямаль отметился голевой передачей в матче против Хорватии (3:0) в первом туре группового турнира Евро-2024. Полузащитник стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы.