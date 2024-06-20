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Сегодня, 08:25

Пике: «Ламин Ямаль определит эпоху»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике считает, что полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль определит новую эпоху в футболе.

«Есть ряд молодых игроков с большим будущим. Чемпионат Европы станет для них поворотным моментом. Ламин Ямаль определит эпоху», — цитирует Пике Bild.

16-летний Ямаль отметился голевой передачей в матче против Хорватии (3:0) в первом туре группового турнира Евро-2024. Полузащитник стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы.

Жерар Пике
Ламин Ямаль
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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