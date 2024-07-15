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Ямаль — о победе Испании на Евро-2024: «Это мечта. Лучший подарок, который я мог получить»

Алина Савинова
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Ламин Ямаль.
Фото AFP

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль заявил, что очень счастлив после победы над Англией (2:1) в финале Евро-2024.

Испанец стал лучшим молодым игроком чемпионата Европы. Он принял участие во всех семи матчах национальной команды своей страны, в которых забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. 13 июля ему исполнилось 17 лет.

«Я очень счастлив, это мечта. Лучший подарок, который я мог получить. Теперь хочу вернуться домой и отпраздновать победу со своей семьей. Англичане оказывали на нас большое давление, но мы всегда возвращаемся в игру и в конечном итоге побеждаем. Мои товарищи по команде мне очень помогают, мне с ними комфортно, и я очень счастлив», — приводит Marca слова Ямаля.

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Испанцы выиграли Евро в четвертый раз в истории. Они являются рекордсменами по этому показателю. Ранее «Красная фурия» побеждала в турнире в 1964, 2008 и 2012 годах.

Источник: Marca
Ламин Ямаль
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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