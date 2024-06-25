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Кварацхелия — о матче с Португалией: «Надеюсь, Роналду даст мне свою футболку»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия в матче против сборной Чехии.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился ожиданиями от матча против Португалии в третьем туре группового турнира Евро-2024.

«Я не чувствую волнения. Мечтал играть против Роналду. Он больше не выступает в Европе, но мечты сбываются. Надеюсь, он даст мне свою футболку.

С Чехией и Турцией мы могли добиться большего, но многое решает опыт. Мы приехали сюда не как туристы и сохраняем шансы выйти дальше», — цитирует Кварахцелию «РБ Спорт».

Сборная Грузии уступила Турции (1:3) и сыграла вничью с Чехией (1:1) в первых двух турах группового турнира Евро-2024. Команда занимает последнее место в группе F перед заключительным туром.

Грузия сыграет с Португалией среду, 26 июня. Начало — в 22.00 по московскому времени. Игра пройдет на «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене. Главным арбитром матча назначен швейцарец Сандро Шерер.

Источник: «РБ Спорт»
Криштиану Роналду
Хвича Кварацхелия
Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Португалии по футболу
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