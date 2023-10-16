Кварацхелия поделился мнением о разгромной победе Грузии над Кипром

Полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия рассказал, что думает о крупной победе над Кипром (4:0) в матче отбора к Евро-2024. В этой встрече вингер отметился голом.

«Приятно выступать за свою страну. Особенно радостно забивать гол и праздновать его с болельщиками. Постараюсь как можно чаще радовать наших поклонников. Благодарю их за поддержку. Мы постараемся оправдать их доверие», — цитирует полузащитника пресс-служба федерации футбола Грузии.

После 6 матчей отбора Грузия набрала 7 баллов и занимает четвертое место в группе А.