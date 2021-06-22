Кузяев считает, что третий гол датчан похоронил надежды сборной России

Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал итог матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Данией (1:4), после которого команда Станислава Черчесова лишилась шансов на выход в плей-офф.

— Были ли шансы вернуться в игру во втором тайме?

— Я считаю, что у нас были неплохие подходы, создали два хороших момента. Но на таком уровне нельзя ошибаться. У нас была возможность вернуться в игру, мы забили при счете 0:2. Но, к сожалению, третий гол похоронил наши надежды.

— Почему после 1:2 стали прижиматься?

— Не знаю, почему так случилось. Счет нас не устраивал, пришлось раскрываться где-то, следовательно пошли ошибки. Тяжело было вернуться в игру.