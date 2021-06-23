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Кутепов рассказал, как отреагировал на вылет сборной России с Евро-2020

12:55
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Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал, как отреагировал на результат сборной России на Евро-2020.

«Евро-2020 смотрим. Бывает командой, бывает по-отдельности. Реакция на вылет сборной была неудовлетворительная. Ребята сами не удовлетворены результатом. Надо сделать работу над ошибками и двигаться дальше. Переписывались пару раз с Зобниным. Спросил, как дела, как состояние. Остальное уже больше наше с ним личное.

Мой невызов в сборную — выбор главного тренера. Здесь не может быть других разговоров. Как решил тренерский штаб, так и будет», — сказал Кутепов.

Сборная России на чемпионате Европы по футболу одержала победу над Финляндией (1:0) и дважды проиграла — Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Бельгийцы заработали девять очков и заняли первое место в группе B. Россия, Финляндия и Дания имеют по три очка. По дополнительным показателям датчане заняли второе место, финны — третье, россияне — четвертое.

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Результаты опроса

проголосовало: 169316
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43.2%
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