Куртуа, Витсель, Де Брейне и Азар выйдут в стартовом составе сборной Бельгии на матч с Финляндией

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес назвал имена футболистов, которые появятся в стартовом составе команды на матч Евро-2020 против Финляндии.

«Все в команде заслуживают получить игровое время, но сейчас не тот момент, когда стоит менять вратаря. Куртуа сыграет с Финляндией. Я никогда не называю состав перед матчем, но могу сказать, что Витсель, Де Брейне и Азар появятся с первых минут. Всем троим нужно войти в ритм турнира», — приводит официальный сайт УЕФА слова Мартинеса.

Матч Финляндия — Бельгия состоится сегодня, 21 июня. Начало встречи — в 22.00 (мск).