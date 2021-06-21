Куртуа, Витсель, Де Брейне и Азар выйдут в стартовом составе сборной Бельгии на матч с Финляндией
09:14
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес назвал имена футболистов, которые появятся в стартовом составе команды на матч Евро-2020 против Финляндии.
«Все в команде заслуживают получить игровое время, но сейчас не тот момент, когда стоит менять вратаря. Куртуа сыграет с Финляндией. Я никогда не называю состав перед матчем, но могу сказать, что Витсель, Де Брейне и Азар появятся с первых минут. Всем троим нужно войти в ритм турнира», — приводит официальный сайт УЕФА слова Мартинеса.
Матч Финляндия — Бельгия состоится сегодня, 21 июня. Начало встречи — в 22.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024470--finland-vs-belgium/
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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