Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Куртуа, Витсель, Де Брейне и Азар выйдут в стартовом составе сборной Бельгии на матч с Финляндией

09:14
Теги:

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес назвал имена футболистов, которые появятся в стартовом составе команды на матч Евро-2020 против Финляндии.

«Все в команде заслуживают получить игровое время, но сейчас не тот момент, когда стоит менять вратаря. Куртуа сыграет с Финляндией. Я никогда не называю состав перед матчем, но могу сказать, что Витсель, Де Брейне и Азар появятся с первых минут. Всем троим нужно войти в ритм турнира», — приводит официальный сайт УЕФА слова Мартинеса.

Матч Финляндия — Бельгия состоится сегодня, 21 июня. Начало встречи — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024470--finland-vs-belgium/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Евро-2020, группа А: итоговая таблица
Теперь поражение — это точно конец. Россия для выхода в плей-офф обязана не проиграть в Дании, иначе нас ничто не спасет
Россия — Дания: дата и время начала прямой трансляции матча Евро-2020
Украина — Австрия: прогноз Бориса Игнатьева на матч Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи