Куртуа — о матче с Финляндией: «Всегда нужно просто играть на победу»
Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился ожиданиями от предстоящего матча заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Финляндии.
«Победить в группе — престиж, мы к этому и стремимся. Конечно, иногда бывает, что в следующем раунде вам попадется соперник попроще, если вы не победитель группы. В футболе всегда могут быть сюрпризы. На чемпионате мира нам было сложнее против Японии, чем Бразилии. Не стоит заниматься всеми этими подсчетами, всегда нужно просто играть на победу», — приводит слова Куртуа официальный сайт УЕФА.
После двух туров у сборной Бельгии шесть очков, у России и Финляндии по 3 балла, а у датчан ни одного очка.
Матч Финляндия — Бельгия состоится на «Газпром Арене» 21 июня. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024470--finland-vs-belgium/prematch/preview/
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