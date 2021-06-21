Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился ожиданиями от предстоящего матча заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Финляндии.

«Победить в группе — престиж, мы к этому и стремимся. Конечно, иногда бывает, что в следующем раунде вам попадется соперник попроще, если вы не победитель группы. В футболе всегда могут быть сюрпризы. На чемпионате мира нам было сложнее против Японии, чем Бразилии. Не стоит заниматься всеми этими подсчетами, всегда нужно просто играть на победу», — приводит слова Куртуа официальный сайт УЕФА.

После двух туров у сборной Бельгии шесть очков, у России и Финляндии по 3 балла, а у датчан ни одного очка.

Матч Финляндия — Бельгия состоится на «Газпром Арене» 21 июня. Начало — в 22:00 по московскому времени.