Куртуа настроен на успешное выступление на чемпионате мира и в Лиге наций
Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал вылет команды с Евро-2020.
«Теперь у нас впереди Лига наций в октябре. Конечно, это не то же самое, что и Евро, но я надеюсь, что мы сможем успешно выступить в этом турнире. А в следующем году уже чемпионат мира. Правда, вылет с чемпионата Европы — это удар», — приводит официальный сайт УЕФА слова Куртуа.
В 1/4 финала Евро-2020 Бельгия проиграла Италии (1:2). В полуфинале турнира итальянцы встретятся с Испанией, матч состоится 6 июля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024486--belgium-vs-italy/
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