Кураньи назвал самый грустный момент Евро

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи заявил, что вылет Хорватии с Евро-2024 является для него самым грустным моментом на турнире.

— Самое же грустное событие — вылет Хорватии. Из-за Модрича, понятно. Луку уважают во всем мире, у него за плечами шикарная карьера. Как он тащил свою команду в матче с Италией: не забил пенальти, тут же поразил ворота, вывел команду вперед. А потом со скамейки запасных наблюдал, как Италия забивает на 8-й добавленной минуте... Драма, — сказал Кураньи «СЭ».

Сборная Хорватии с 2 очками заняла третье место в группе B и не сумела выйти в плей-офф чемпионата Европы.

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