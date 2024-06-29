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Сегодня, 13:10

Кураньи назвал главные разочарования Евро-2024

Кевин Кураньи
Колумнист
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Бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи рассказал, кто для него стал главным разочарованием на Евро-2024.

— Что касается итогов группового этапа, то кроме Германии самое сильное впечатление произвела Испания. Португалия — тоже в порядке. Разочарования? Франция, Бельгия, Англия могут, конечно, играть лучше. Но давайте спокойнее с этими оценками. На групповом этапе задача простая — пройти дальше, команды ее решили.

Ты можешь выиграть три матча в группе, получить комплименты и вылететь в 1/8 финала. И толку? Или с огромным трудом выйти из своего квартета, а в итоге взять золотые медали. Такое тоже бывало. Так что забудьте все расклады по итогам группового этапа. Настоящий Евро начинается только теперь — матчами на вылет! — сказал Кураньи «СЭ».

Полностью колонку Кевина Кураньи читайте на сайте «СЭ».

Кевин Кураньи
Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
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