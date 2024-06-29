Кураньи назвал главную проблему сборной Германии

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи объяснил, в чем заключается главная проблема в игре немцев на домашнем Евро-2024.

— Германия остается для меня одним из главных фаворитов Евро, она обязана проходить в четвертьфинал. Да, Дания сильна, но наша сборная гораздо лучше. Качество футболистов под началом Юлиана Нагельсманна заметно выше, так что у меня нет сомнений в убедительной победе.

Главная проблема — конечно, центр обороны. Травма Рюдигера, из-за которой он с большой долей вероятности пропустит матч с Данией, а также дисквалификация его напарника Та очень болезненны. Но будем надеяться, что Антон и Шлоттербек справятся.

Тем более имея за спиной такого вратаря, как Нойер. Перед началом турнира я слышал: Мануэль уже старый и начал ошибаться, Гюндоган не заслуживает быть капитаном, Кроос — тоже на закате. Ерунда! Для меня Нойер — лучший голкипер мира. Он доказывает свой класс десятилетиями. Уверен, что в Германии вратарь такого уровня появится теперь нескоро. Гюндоган и Кроос здорово выглядели на групповом этапе. Как и юные Вирц с Мусиалой. Прилично смотрелась и оборона. В общем, я бы не стал выделять лучшего по итогам трех матчей — вся команда выглядит единым целым, — сказал Кураньи «СЭ».

Сборная Германии 29 июня сыграет с Данией в 1/8 финала Евро-2024. Начало — в 22.00 по московскому времени.

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