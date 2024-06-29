Кураньи назвал две главных сенсации Евро-2024

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи рассказал, что удивило его больше всего на Евро-2024.

— Главная сенсация, конечно, — выступление Грузии. Всегда здорово обнаруживать для себя такие команды, которые впервые приезжают на крупный турнир, но играют в смелый футбол и заслуженно выходят из группы. Жаль, что впереди команду Вилли Саньоля ждет максимально сложный оппонент — Испания.

Рад я и за Австрию, которая показала в группе отличный футбол, за ее тренера Ральфа Рангника и своего приятеля Давида Алабу, — сказал Кураньи «СЭ».

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