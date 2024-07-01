Кунде признан лучшим игроком матча Франция — Бельгия

Защитник сборной Франции Жюль Кунде стал лучшим игроком матча 1/8 финала Евро-2024 против Бельгии (1:0).

25-летний француз провел на поле весь матч, сделал один отбор и семь возвратов владения.

Победу команде Дидье Дешама принес автогол Яна Вертонгена на 85-й минуте. Защитник бельгийцев перевел мяч в свои ворота после удара Рандаля Коло-Муани.

Франция вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с победителем пары Португалия — Словения.