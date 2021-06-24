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Кунде пообещал улучшить игру в сборной Франции

03:33

Защитник сборной Франции Жюль Кунде после ничьей с Португалией (2:2) на Евро-2020 признал, что сыграл не лучшим образом. Француз на 59-й минуте сыграл в штрафной рукой, после чего назначен был пенальти.

«Чаще играя, развиваю в себе верное понимание игры. Я пока еще новичок в этой команде и постараюсь как можно лучше адаптироваться на поле», — цитирует пресс-служба УЕФА Кунде.

Франция набрала 5 очков и заняла первое место в группе F. Португальцы по дополнительным показателям уступили немцам вторую строчку и заняли третье место, что все равно позволит ей сыграть в плей-офф.

Португалия — Франция

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