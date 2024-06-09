Куман рассказал о подготовке де Йонга к Евро-2024

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман рассказал о подготовке полузащитника Френки де Йонга к матчам чемпионата Европы.

«Сегодня он провел свою первую полноценную тренировку в общей группе. Он также принял участие в двухсторонке, — сказал Куман на пресс-конференции.

27-летний игрок повредил голеностоп в конце апреля этого года и выбыл до конца сезона-2023/24 ла лиги. Однако 29 мая пресс-служба сборной Нидерландов объявила окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы — 2024, куда де Йонг был включен.