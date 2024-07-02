Куман — о победе над Румынией: «Старт матча был тяжелым, но Голландия нашла свою игру»

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман подвел итоги 1/8 финала Евро-2024 против Румынии (3:0).

«Сегодня старт матча был тяжелым, но в итоге мы нашли свою игру и доставили им проблемы. Возможно, одним из критических моментов было то, что второй гол занял слишком много времени. Своими атаками мы доставили Румынии большие проблемы. У нас в команде собраны большие таланты. Конечно, нужно что-то выиграть — тогда люди будут сравнивать с командой 1988 года. С тех пор футбол изменился. В последних нескольких играх вы видели, что у всех были проблемы с продолжением турнира», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

Сборная Нидерландов в четвертьфинале Евро-2024 сыграет с победителем матча Австрия — Турция. Четвертьфинальная встреча пройдет 6 июля в Берлине.