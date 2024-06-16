Куман — о победе над Польшей: «Счет должен был быть 4:1, но мы не смогли реализовать моменты»

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман подвел итоги матча группового турнира чемпионате Европы-2024 против Польши (2:1).

«Вегхорст смог сыграть и привнести пользу команде. У него другой стиль поведения, и это то, что нам было нужно. По прошествии часа счет должен был быть 4:1 в нашу пользу. Мы играли очень хорошо, но не смогли реализовать моменты. Нам повезло, и мы забили второй гол. Гакпо играл очень хорошо. Он был опасен, и нам следует чаще отдавать ему мяч», — сказал Куман на пресс-конференции.

В группе D Нидерланды набрали 3 очка и возглавили турнирную таблицу, Польша — на последнем месте.

В следующем матче Нидерланды 21 июня сыграют с Францией, Польша в этот же день встретится с Австрией.