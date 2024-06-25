Куман — о матче Нидерландов с Австрией: «Мы не заслужили лучшего результата»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал поражение команды в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с Австрией (2:3).

«Мы плохо начали во многих аспектах. У соперника было много шансов. Мы не были агрессивны и не создавали достаточного давления на соперника. Мы должны брать ответственность. Мы не заслужили лучшего результата. Это была очень плохая игра», — цитирует Кумана пресс-служба УЕФА.

Нидерландцы набрали четыре очка и расположились на третьей строчке группы на Евро-2024.