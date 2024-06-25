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25 июня, 23:07

Куман — о матче Нидерландов с Австрией: «Мы не заслужили лучшего результата»

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал поражение команды в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с Австрией (2:3).

«Мы плохо начали во многих аспектах. У соперника было много шансов. Мы не были агрессивны и не создавали достаточного давления на соперника. Мы должны брать ответственность. Мы не заслужили лучшего результата. Это была очень плохая игра», — цитирует Кумана пресс-служба УЕФА.

Нидерландцы набрали четыре очка и расположились на третьей строчке группы на Евро-2024.

Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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