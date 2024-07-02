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Сегодня, 10:24

Куман назвал главную опасность сборной Румынии на Евро-2024

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Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман поделился ожиданиями от матча с Румынией в 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

«Жду, что румыны будут играть очень агрессивно. Они физически сильны, что дает им преимущество в обороне, и очень опасны при стандартных положениях», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

Встреча между национальными командами пройдет 2 июля на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и начнется в 19:00 по московскому времени.

Роналд Куман
Футбол
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Румынии по футболу
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