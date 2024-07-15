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Сегодня, 18:21

Кукурелья после победы сборной Испании на Евро-2024 спел песню, в которой задел Холанна

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Марк Кукурелья.
Фото Global Look Press

Защитник сборной Испании и «Челси» Марк Кукурелья во время празднования победы своей команды в финале Евро-2024 против Англии (2:1) исполнил песню, в которой упомянул норвежского форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна.

«Куку, Кукурелья, кушает паэлью,

Куку, Кукурелья, пьет Estrella.

Холанд трепещет перед Кукурельей», — говорится в песне футболиста «Челси».

Сборная Испании стала чемпионом Европы в рекордный четвертый раз в истории.

Евро-2024 проходил в Германии с 14 июня по 14 июля.

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
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