Кудряшов рассказал, как команда приняла новичков сборной России
13:11
Защитник Федор Кудряшов рассказал, как сборная России приняла новичков команды.
«Молодых ребят приняли нормально, они общительные. В сборной хороший коллектив, поэтому новички спокойно вливаются. Никто отдельно не держится. Станислав Саламович попросил, чтобы такого не было. Раньше молодежь частенько обособлено держалась, я считаю, это не правильно. Сейчас такого нет. Я больше в контакте из молодых с Андреем Мостовым», — рассказал Кудряшов.
Сегодня, 21 мая, стало известно, что 27 футболистов тренируются в общей группе.
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
(Сергей Федоров)
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