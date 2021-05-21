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Кудряшов рассказал, как команда приняла новичков сборной России

13:11
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Защитник Федор Кудряшов рассказал, как сборная России приняла новичков команды.

«Молодых ребят приняли нормально, они общительные. В сборной хороший коллектив, поэтому новички спокойно вливаются. Никто отдельно не держится. Станислав Саламович попросил, чтобы такого не было. Раньше молодежь частенько обособлено держалась, я считаю, это не правильно. Сейчас такого нет. Я больше в контакте из молодых с Андреем Мостовым», — рассказал Кудряшов.

Сегодня, 21 мая, стало известно, что 27 футболистов тренируются в общей группе.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

(Сергей Федоров)

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