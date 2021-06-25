Кудряшов считает, что Черчесов должен продолжить работу в сборной России

Защитник сборной России Федор Кудряшов высказался в поддержку главного тренера Станислава Черчесова, которого раскритиковали после вылета команды из Евро-2020.

«Главный тренер не выходит на поле — выходят игроки. Я не знаю, может быть, кто-то из ребят будет со мной не согласен, что именно мы виноваты в таком выступлении. И я думаю, что действительно ответственность распределяется на всю команду, но в разной степени. Но большая часть вины лежит на нас.

Должен ли Черчесов остаться? Я считаю, что да. Станислав Саламович делает правильные вещи, но не все зависит от него. Вы же понимаете, что на поле выходит не он, а игроки? И тут уже нужно говорить о мастерстве, о физической готовности, о ментальной готовности, о тактической готовности каждого игрока", — цитирует Кудряшова «Комсомольская правда».

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России проиграла два матча из трех, одержала одну победу и вылетела из турнира.

Ранее, 22 июня, стало известно, что на ближайшем исполкоме Российского футбольного союза (РФС) будет дана оценка работе тренерского штаба национальной команды на Евро-2020.