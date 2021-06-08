Крыховяк считает, что матч с Исландией был сложным для Польши
8 июня 2021, 22:36
Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк прокомментировал итог товарищеского матча со сборной Исландии (2:2).
«Это была сложная игра для нас, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 8 июня. — Исландия играла очень компактно, было непросто преодолеть их линии обороны. Но все в порядке, мы просто двигаемся вперед. Надеюсь, что все игроки будут здоровы, и у нас не будет новых травм. Наша цель на Евро? Просто добиться хорошего результата».
В составе хозяев отличились Петр Зелиньски и Кароль Свидерски. У гостей забивали Альберт Гвюдмундссон и Бриньяр Инги Бьярнасон.
На Евро-2020 Польша сыграет в группе Е с командами Словакии, Испании и Швеции. Исландцы на Евро не пробились.
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