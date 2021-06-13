Крыховяк — о матче со Словакией: «Рады, что в Санкт-Петербурге появятся польские фанаты»
Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк рассказал о настрое команды на матч чемпионата Европы против Словакии.
«Мы рады, что в Санкт-Петербурге появятся польские фанаты. Мой брат будет на трибунах. Все идеально подходит для футбольного матча.
Словакия — хорошая команда. Он четко играет в обороне. Самое важное — забить первый гол.
У нас очень сильная линия атаки. Но нужно не забывать и об обороне. Больших результатов невозможно добиться, не отрабатывая в защите.
То, что мы не тренировались в Санкт-Петербурге, значения не имеет. Тренировки в Гданьске позволили нам хорошо подготовиться к завтрашней встрече», — приводит слова Крыховяка Twitter сборной Польши.
Автобус польской сборной остался ждать футболистов у гостиницы, позднее спортсмены отправятся на тренировку перед матчем против сборной Словакии, который пройдет 14 июня. Следующей игрой польской сборной в Петербурге станет матч против команды Швеции 23 июня. Также 19 июня поляки сыграют в Севилье против испанцев.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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