Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк рассказал о настрое команды на матч чемпионата Европы против Словакии.

«Мы рады, что в Санкт-Петербурге появятся польские фанаты. Мой брат будет на трибунах. Все идеально подходит для футбольного матча.

Словакия — хорошая команда. Он четко играет в обороне. Самое важное — забить первый гол.

У нас очень сильная линия атаки. Но нужно не забывать и об обороне. Больших результатов невозможно добиться, не отрабатывая в защите.

То, что мы не тренировались в Санкт-Петербурге, значения не имеет. Тренировки в Гданьске позволили нам хорошо подготовиться к завтрашней встрече», — приводит слова Крыховяка Twitter сборной Польши.

Автобус польской сборной остался ждать футболистов у гостиницы, позднее спортсмены отправятся на тренировку перед матчем против сборной Словакии, который пройдет 14 июня. Следующей игрой польской сборной в Петербурге станет матч против команды Швеции 23 июня. Также 19 июня поляки сыграют в Севилье против испанцев.