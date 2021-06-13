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Крыховяк — о матче со Словакией: «Рады, что в Санкт-Петербурге появятся польские фанаты»

20:32
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Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк рассказал о настрое команды на матч чемпионата Европы против Словакии.

«Мы рады, что в Санкт-Петербурге появятся польские фанаты. Мой брат будет на трибунах. Все идеально подходит для футбольного матча.

Словакия — хорошая команда. Он четко играет в обороне. Самое важное — забить первый гол.

У нас очень сильная линия атаки. Но нужно не забывать и об обороне. Больших результатов невозможно добиться, не отрабатывая в защите.

То, что мы не тренировались в Санкт-Петербурге, значения не имеет. Тренировки в Гданьске позволили нам хорошо подготовиться к завтрашней встрече», — приводит слова Крыховяка Twitter сборной Польши.

Автобус польской сборной остался ждать футболистов у гостиницы, позднее спортсмены отправятся на тренировку перед матчем против сборной Словакии, который пройдет 14 июня. Следующей игрой польской сборной в Петербурге станет матч против команды Швеции 23 июня. Также 19 июня поляки сыграют в Севилье против испанцев.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.55

Ф2 (+1)

23%

1.97

ТБ 2.0

15%

1.38
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 1
Хорватия 0
Матч завершен

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

2.95

X2

17%

2.24

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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