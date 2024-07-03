Кроос рассказал о целях сборной Германии на остаток Евро-2024

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос поделился мнением о выходе своей команды в четвертьфинал чемпионата Европы. Он заявил, что турнирный путь команды нельзя назвать катастрофой.

«Конечно, мы поставили перед собой цель выиграть турнир. Наша мотивация — пройти гораздо дальше [чем четвертьфинал]. Мы убеждены, что можем это сделать», — заявил Кроос на пресс-конференции.

Ранее Кроос заявил, что завершит игровую карьеру по окончании Евро-2024.