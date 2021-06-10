Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Сборные Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Кроос поделился ожиданиями от матча сборной Германии с Францией на Евро-2020

10 июня 2021, 23:56
Теги:

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос поделился ожиданиями от предстоящего матча против Франции на чемпионате Европы по футболу.

«Нам надо прибавлять, особенно в плане тактики. Экспериментировать уже не получится. Если мы будем пробовать что-то новое против команды вроде Франции, у нас возникнут проблемы.

Бензема, безусловно, стал усилением для французов. Играю вместе с ним семь лет. Он еще один игрок мирового уровня в команде, в которой и так их много», — приводит слова Крооса Goal.

Первый матч сборной Германии на Евро-2020 против Франции состоится 15 июня в Мюнхене. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Немцы в своей группе также сыграют с командами Португалии (19 июня) и Венгрии (23 июня).

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/no-more-experiments-kroos-calls-for-germany-to-improve/6ezz0nbm7k531e1etqyukg9vv

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия — Бельгия: дата матча, время начала и где смотреть прямую трансляцию
УЕФА запретил Украине играть в форме с надписью «Героям слава». Но карту страны с Крымом оставили
Вилла, на которой лечился Михаэль Шумахер, выставлена на продажу. Что происходит?
Москвина и Мишин брали серебро ЧМ. Кто еще из успешных фигуристов стал известным тренером?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд