Кроос поделился ожиданиями от матча сборной Германии с Францией на Евро-2020

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос поделился ожиданиями от предстоящего матча против Франции на чемпионате Европы по футболу.

«Нам надо прибавлять, особенно в плане тактики. Экспериментировать уже не получится. Если мы будем пробовать что-то новое против команды вроде Франции, у нас возникнут проблемы.

Бензема, безусловно, стал усилением для французов. Играю вместе с ним семь лет. Он еще один игрок мирового уровня в команде, в которой и так их много», — приводит слова Крооса Goal.

Первый матч сборной Германии на Евро-2020 против Франции состоится 15 июня в Мюнхене. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Немцы в своей группе также сыграют с командами Португалии (19 июня) и Венгрии (23 июня).