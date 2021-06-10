Кроос поделился ожиданиями от матча сборной Германии с Францией на Евро-2020
Полузащитник сборной Германии Тони Кроос поделился ожиданиями от предстоящего матча против Франции на чемпионате Европы по футболу.
«Нам надо прибавлять, особенно в плане тактики. Экспериментировать уже не получится. Если мы будем пробовать что-то новое против команды вроде Франции, у нас возникнут проблемы.
Бензема, безусловно, стал усилением для французов. Играю вместе с ним семь лет. Он еще один игрок мирового уровня в команде, в которой и так их много», — приводит слова Крооса Goal.
Первый матч сборной Германии на Евро-2020 против Франции состоится 15 июня в Мюнхене. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Немцы в своей группе также сыграют с командами Португалии (19 июня) и Венгрии (23 июня).
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/no-more-experiments-kroos-calls-for-germany-to-improve/6ezz0nbm7k531e1etqyukg9vv
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