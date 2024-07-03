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Кроос ответил на слова Хоселу о завершении карьеры после матча с Испанией

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Полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокомментировал слова форварда национальной команды Испании Хоселу.

Ранее Хоселу заявил, что в пятницу, 5 июля, будет последний матч в карьере Крооса. В конце мая 34-летний немецкий хавбек объявил о завершении своих выступлений по окончании домашнего чемпионата Европы-2024.

«Хоселу сказал, что они хотят отправить меня на пенсию в пятницу? Это нормально, они хотят выиграть турнир. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы этого не произошло. Я знаю его, поэтому понимаю, что он имел в виду. Самое главное, что они не хотели, чтобы я завершал карьеру в Мадриде. Они мои друзья», — сказал Кроос на пресс-конференции.

Четвертьфинальный матч между Испанией и Германией состоится 5 июля в Штутгарте и начнется в 19.00 мск.

Тони Кроос
Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
Хоселу
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