Кроос назвал неплохой игру против Франции
01:23
Полузащитник сборной Германии Тони Кроос считает, что команда выполнила установку на матч Евро-2020 против Франции (0:1). По его мнению, немцы сыграли неплохо.
«Считаю, мы выполнили многое из того, что планировали в этом матче. По-моему, провели неплохую игру, а шансов забить было достаточно», — цитирует пресс-служба УЕФА Крооса.
В следующем туре Франция сыграет против Венгрии, а Германия встретится с Португалией. Матчи состоятся 19 июня.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024456--france-vs-germany/
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