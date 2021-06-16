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Кроос назвал неплохой игру против Франции

01:23
Тони Кроос. Фото Reuters
Тони Кроос. Фото Reuters
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Полузащитник сборной Германии Тони Кроос считает, что команда выполнила установку на матч Евро-2020 против Франции (0:1). По его мнению, немцы сыграли неплохо.

«Считаю, мы выполнили многое из того, что планировали в этом матче. По-моему, провели неплохую игру, а шансов забить было достаточно», — цитирует пресс-служба УЕФА Крооса.

В следующем туре Франция сыграет против Венгрии, а Германия встретится с Португалией. Матчи состоятся 19 июня.

Франция — Германия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024456--france-vs-germany/

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Евгений Козинов все материалы автора
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