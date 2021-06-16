Кроос назвал неплохой игру против Франции

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос считает, что команда выполнила установку на матч Евро-2020 против Франции (0:1). По его мнению, немцы сыграли неплохо.

«Считаю, мы выполнили многое из того, что планировали в этом матче. По-моему, провели неплохую игру, а шансов забить было достаточно», — цитирует пресс-служба УЕФА Крооса.

В следующем туре Франция сыграет против Венгрии, а Германия встретится с Португалией. Матчи состоятся 19 июня.