Кроос извинился перед Педри, получившим травму после его фола на Евро-2024

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос обратился к игроку национальной команды Испании Педри за инцидент, произошедший в матче 1/4 финала чемпионата Европы (1:2).

21-летний испанец получил травму после фола со стороны Крооса. Сообщалось, что у Педри диагностировано растяжение боковых связок колена, и он пропустит оставшуюся часть турнира.

«Прости и скорее выздоравливай, Педри! Я не хотел причинить тебе боль. Скорейшего выздоровления и всего наилучшего. Ты отличный футболист», — написал Кроос в своих соцсетях.

Матч с Испанией стал последним в карьере для 34-летнего Крооса. Ранее хавбек объявил, что прекратит выступления по окончании домашнего Евро-2024.