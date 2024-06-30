Кроос двумя словами прокомментировал выход сборной Германии в 1/4 финала Евро-2024

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокомментировал победу национальной команды в матче 1/8 финала этого турнира с Данией (2:0).

«Еще нет», — написал 34-летний футболист в социальной сети.

Ранее футболист сообщил, что завершит карьеру в сборной после чемпионата Европы.

Сборная Германии в четвертьфинале сыграет с победителем матча Испания — Грузия. Немцы дошли до 1/4 финала крупного турнира (Евро и ЧМ) впервые с 2016 года.