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Сегодня, 13:00

Кроос двумя словами прокомментировал выход сборной Германии в 1/4 финала Евро-2024

Виктория Кравченко
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Полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокомментировал победу национальной команды в матче 1/8 финала этого турнира с Данией (2:0).

«Еще нет», — написал 34-летний футболист в социальной сети.

Ранее футболист сообщил, что завершит карьеру в сборной после чемпионата Европы.

Сборная Германии в четвертьфинале сыграет с победителем матча Испания — Грузия. Немцы дошли до 1/4 финала крупного турнира (Евро и ЧМ) впервые с 2016 года.

Тони Кроос
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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