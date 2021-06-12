Кристиана Эриксена увезли со стадиона на скорой
Полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена увезли со стадиона на скорой после приостановки матча группы B против Финляндии. Встреча проходит в Копенгагене.
29-летний футболист потерял сознание и упал на поле около одной из трибун в первом тайме матча. Эриксена на носилках и в окружении футболистов сборной Дании унесли с поля, игроки сборной Финляндии и судьи ушли в подтрибунные помещения.
Матч Дания — Финляндия ранее был приостановлен из-за инцидента с Эриксеном.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Дания и Финляндия играет в одной группе с Россией и Бельгией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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